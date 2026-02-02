Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі уточнюють втрати противника.
Які об'єкти ворога уразили?
Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління росіян полкового та дивізійного рівня у районі Курахівки, що у Донецькій області. Також сталося влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи окупантів.
Водночас українські військові вкотре атакували пункти управління БпЛА, через що страждають спроможності росіян. Подібні цілі уразили у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області, масштаби пошкоджень з'ясовують.
Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України,
– ідеться у повідомленні.
До слова, станом на 3 лютого загальні втрати особового складу ворога становлять 1 241 530 осіб.
Яких втрат завдали росіянам раніше?
Нещодавно бійці "Азову" знищили два розвідувальні Merlin‑VR росіян. Вартість двох Merlin-VR оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів, це один із найдорожчих і найтехнологічніших БпЛА в арсеналі російської армії.
Також під час штурму під Покровськом росіяни захопили чотирьох бійців ЗСУ. Українські військові вирвались із російського полону завдяки роботі аеророзвідки та FPV-дронів, ворожу групу вдалося ліквідувати.
До слова, минулої ночі українські бійці також атакували військові об'єкти російських загарбників на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА у Донецькій області.