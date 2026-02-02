Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі уточнюють втрати противника.

Які об'єкти ворога уразили?

Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління росіян полкового та дивізійного рівня у районі Курахівки, що у Донецькій області. Також сталося влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи окупантів.

Водночас українські військові вкотре атакували пункти управління БпЛА, через що страждають спроможності росіян. Подібні цілі уразили у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області, масштаби пошкоджень з'ясовують.

Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України,

– ідеться у повідомленні.

До слова, станом на 3 лютого загальні втрати особового складу ворога становлять 1 241 530 осіб.

