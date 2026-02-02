Про це пише Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні на 2 лютого?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб;
  • танків – 11 627 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 981 (+1);
  • артилерійських систем – 36 802 (+25);
  • РСЗВ – 1 633 (+1);
  • засоби ППО – 1 291 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1083);
  • крилаті ракети – 4 205 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146);
  • спеціальна техніка – 4 057 (+2).

Втрати ворога 2 лютогоВтрати Росії станом на 2 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які втрати мали окупанти найближчим часом?