Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне на 2 февраля?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 241 530 (+850) человек;
  • танков – 11 627 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 981 (+1);
  • артиллерийских систем – 36 802 (+25);
  • РСЗВ – 1 633 (+1);
  • средства ПВО – 1 291 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1083);
  • крылатые ракеты – 4 205 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146);
  • специальная техника – 4 057 (+2).

Потери врага 2 февраля
Потери России по состоянию на 2 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ