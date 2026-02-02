Тарас Березовец, подполковник и начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил территориальной обороны, в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях эта планка может стать реальной уже через несколько месяцев. Он очертил, от чего именно зависит темп и где сейчас главное узкое место.

Смотрите также Раненый боец ВСУ в плену убедил двух российских штурмовиков сдаться

Когда Украина сможет уничтожать 50 тысяч россиян в месяц?

Березовец сказал, что цель в 50 тысяч россиян в месяц напрямую зависит от масштабирования дроновой компоненты. Он пояснил, что ориентир публично озвучивал Михаил Федоров, а ключевой ресурс здесь это количество расчетов БПЛА и стабильные поставки ударных дронов. Именно дроны дают львиную долю поражений на фронте, поэтому наращивание подразделений беспилотных систем напрямую влиять на потери противника.

Цифра, которую озвучил министр обороны, вполне достижима в течение нескольких месяцев. Здесь в первую очередь все зависит от количества расчетов БПЛА и от количества ударных дронов, которые будут поступать в Силы обороны Украины,

– пояснил Березовец.

Он добавил, что даже при росте эффективности дронов есть доля потерь из-за вражеских средств РЭБ, сбивания и огонь из стрелкового оружия. Поэтому, по его логике, темп поражений определяется не только тактикой, но и запасом техники и количеством подготовленных экипажей.

Чем больше будет дронов и чем больше будет расчетов, тем быстрее мы достигнем поставленной цели,

– подытожил он.

Именно масштабирование беспилотных подразделений в различных звеньях Сил обороны должно стать одним из главных факторов, которые будут приближать такую планку к реальности.

Декабрь 2025 и январь 2026 поставили своеобразные рекорды по уничтожению российской живой силы и техники. Львиная часть этой живой силы и техники уничтожается с помощью дронов. Цифра колеблется в районе 80% общих поражений,

– отметил Березовец.

Темп поражений растет тогда, когда растет и количество БПЛА, и количество подготовленных расчетов. Это, по его словам, и есть узкое место, которое надо закрывать.

Последние новости о потерях россиян: