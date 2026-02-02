Тарас Березовець, підполковник і начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил територіальної оборони, в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов ця планка може стати реальною вже за кілька місяців. Він окреслив, від чого саме залежить темп і де зараз головне вузьке місце.

Коли Україна зможе знищувати 50 тисяч росіян на місяць?

Березовець сказав, що ціль у 50 тисяч росіян на місяць напряму залежить від масштабування дронової компоненти. Він пояснив, що орієнтир публічно озвучував Михайло Федоров, а ключовий ресурс тут це кількість розрахунків БПЛА та стабільні поставки ударних дронів. Саме дрони дають левову частку уражень на фронті, тому нарощення підрозділів безпілотних систем напряму впливатиме на втрати противника.

Цифра, яку озвучив міністр оборони, цілком досяжна протягом кількох місяців. Тут у першу чергу все залежить від кількості розрахунків БПЛА і від кількості ударних дронів, які надходитимуть до Сил оборони України,

– пояснив Березовець.

Він додав, що навіть за зростання ефективності дронів є частка втрат через ворожі засоби РЕБ, збиття та вогонь зі стрілецької зброї. Тому, за його логікою, темп уражень визначається не лише тактикою, а й запасом техніки та кількістю підготовлених екіпажів.

Чим більше буде дронів і чим більше буде розрахунків, тим швидше ми досягнемо поставленої мети,

– підсумував він.

Саме масштабування безпілотних підрозділів у різних ланках Сил оборони має стати одним із головних чинників, які наближатимуть таку планку до реальності.

Грудень 2025 і січень 2026 поставили своєрідні рекорди по знищенню російської живої сили і техніки. Левова частина цієї живої сили і техніки знищується за допомогою дронів. Цифра коливається в районі 80% загальних уражень,

– наголосив Березовець.

Темп уражень зростає тоді, коли зростає і кількість БПЛА, і кількість підготовлених розрахунків. Це, за його словами, і є вузьке місце, яке треба закривати.

