Наразі український військовий проходить реабілітацію. Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Сходили в супермаркет за росіянами: бійці ССО знищили та взяли в полон окупантів у Куп'янську
Як поранений військовий зміг захопити окупанта в полон?
Інцидент стався в районі Костянтинівки на Донеччині. Під час бойового зіткнення захисник Володимир з позивним "Позитив" Александров отримав поранення та опинився в руках росіян. Довгий час із бійцем не було зв'язку, і його вважали зниклим безвісти.
Перебуваючи у полоні, український військовий вступив у переговори з окупантами та переконав двох російських штурмовиків скласти зброю. Під час спроби перейти лінію фронту вижив лише один із них.
Поранений український боєць зміг взяти в полон окупанта: дивіться відео
Згодом українське командування отримало інформацію, що Володимир живий. Попри поранення, він намагався самостійно доповзти до своїх позицій, ведучи за собою полоненого окупанта. Операцією з порятунку керував заступник командира 11-го армійського корпусу, Герой України Павло Федосенко.
Завдяки діям розвідки та евакуаційної групи, обох вдалося вивести з небезпечної зони. Наразі "Позитива" вже доставили до медичного закладу. Йому надають необхідну допомогу, попереду – тривале лікування та реабілітація.
Що відомо про росіян, які перебувають в українському полоні?
ЗСУ взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні 2025 року на Курщині. Зеленський наголосив, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне.
Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин розповів 24 Каналу, що росіяни здаються у полон лише тоді, коли розуміють безвихідність ситуації. Полонені окупанти часто скаржаться на відсутність вибору і сімейні обставини, які змусили їх підписати контракт та піти на війну. Їм не виплачують гроші, забирають документи, і вони змушені йти в бій тільки з базовою зброєю та телефоном з навігацією.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили актуальні дані щодо кількості російських військовополонених. За їхньою інформацією, йдеться про понад 10 тисяч осіб.