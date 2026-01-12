Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин розповів 24 Каналу, що росіяни здаються у полон лише тоді, коли розуміють безвихідність ситуації. У інших випадках, самі складають зброю рідко.

На що росіяни жаліються у полоні?

Ростислав Яцишин поділився історією, коли офіцери вирішили оглянути територію. Вони побачили рух у підвалі. Це були росіяни, яких військові згодом взяли у полон.

Їм запропонували життя або, як альтернатива, закидати підвал гранатами. Росіяни, звичайно, здалися. Вони говорять абсолютно одне й те саме: "У мене не було вибору. У мене сімейні обставини. Я був у СІЗО, мені сказали або підписуєш контракт, або ми тебе тут вб'ємо",

– розповів він.

Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу припустив, що це може бути правдою. Росіяни, дійсно, можуть йти на війну не від доброго життя, але це їхні проблеми та відповідальність.

Для України ж це приклад, як працює російська військова машина. Кремль свідомо доводить людей до відчаю, щоб вони були змушені підписувати контракти.

Виплат переважно вони не отримують, бо у них забирають документи та картки. Їх (російських військових – 24 Канал) не вважають за людей,

– зауважив Ростислав Яцишин.

Окупантам дають лише зброю та телефон із навігацією. Далі військове командування кидає їх у наступ. Сили оборони України бачать таке кожного дня.

Російські військовополонені: останні новини