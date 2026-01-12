Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин розповів 24 Каналу, що росіяни здаються у полон лише тоді, коли розуміють безвихідність ситуації. У інших випадках, самі складають зброю рідко.
На що росіяни жаліються у полоні?
Ростислав Яцишин поділився історією, коли офіцери вирішили оглянути територію. Вони побачили рух у підвалі. Це були росіяни, яких військові згодом взяли у полон.
Їм запропонували життя або, як альтернатива, закидати підвал гранатами. Росіяни, звичайно, здалися. Вони говорять абсолютно одне й те саме: "У мене не було вибору. У мене сімейні обставини. Я був у СІЗО, мені сказали або підписуєш контракт, або ми тебе тут вб'ємо",
– розповів він.
Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу припустив, що це може бути правдою. Росіяни, дійсно, можуть йти на війну не від доброго життя, але це їхні проблеми та відповідальність.
Для України ж це приклад, як працює російська військова машина. Кремль свідомо доводить людей до відчаю, щоб вони були змушені підписувати контракти.
Виплат переважно вони не отримують, бо у них забирають документи та картки. Їх (російських військових – 24 Канал) не вважають за людей,
– зауважив Ростислав Яцишин.
Окупантам дають лише зброю та телефон із навігацією. Далі військове командування кидає їх у наступ. Сили оборони України бачать таке кожного дня.
Російські військовополонені: останні новини
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими надали дані про кількість військовополонених Росії. Мовиться про понад 10 тисяч людей.
Росіянин заховався у покинутій будівлі та написав на картоні, що хоче, аби українці забрали його у полон, бо він хоче жити. Наші військові так і зробили.
Військовий, якого українці взяли у полон, поділився важливою інформацією про дії росіян. Стало відомо, що Росія використовує окуповані території України, як військові бази.