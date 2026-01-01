Інцидент трапився на Харківщині, на Лиманському напрямку. Там російський військовий увійшов у покинутий будинок і на вікнах залишив саморобні таблички з проханням взяти його в полон. Про це розповів 16-й армійський корпус ЗСУ, передає 24 Канал.
Як новорічне бажання окупанта здійснилося?
Написи помітили оператори безпілотника підрозділу "Фенікс" батальйону "Воля" під час аеророзвідки.
На картонці російською мовою було написано: "Будь ласка, заберіть мене в полон, я хочу жити".
Після цього оператор дрона дав окупанту чіткі інструкції щодо безпечної здачі в полон. Пізніше до операції приєднався спецпідрозділ "Шквал" 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який без опору затримав російського солдата.
Як росіянин здавався у полон на Харківщині: дивіться відео
- Нагадаємо, що за неповний 2025 рік у полон потрапило більше військових Росії, ніж за 2022 – 2023 роки разом.
- У середньому щотижня здаються 60 – 90 осіб, а в серпні 2024 року цей показник сягав до 350 полонених на тиждень.
- Проєкт "Хочу жить" повідомив, що кількість російських полонених перевищує 10 тисяч.
- До слова, російський військовослужбовець з Костроми Микита Буданов потрапив у полон, після чого вирішив стати на бік України. 18-річний солдат вступив до Легіону "Свобода Росії".
- 36-річний легкоатлет з Кенії, Еванс Кібет, потрапив на фронт, коли йому обманом запропонували участь у спортивному фестивалі в Санкт-Петербурзі, а насправді підписали на службу в армії. Кібет, опинившись на фронті, втік у ліс, зняв форму, і через два дні здався українським військам, які надали йому їжу та воду.
- Російські полонені звернулися до Путіна із запитанням, чому їх не обмінюють, незважаючи на домовленості обміну "всіх на всіх".