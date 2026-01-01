Інцидент трапився на Харківщині, на Лиманському напрямку. Там російський військовий увійшов у покинутий будинок і на вікнах залишив саморобні таблички з проханням взяти його в полон. Про це розповів 16-й армійський корпус ЗСУ, передає 24 Канал.

Як новорічне бажання окупанта здійснилося?

Написи помітили оператори безпілотника підрозділу "Фенікс" батальйону "Воля" під час аеророзвідки.

На картонці російською мовою було написано: "Будь ласка, заберіть мене в полон, я хочу жити".

Після цього оператор дрона дав окупанту чіткі інструкції щодо безпечної здачі в полон. Пізніше до операції приєднався спецпідрозділ "Шквал" 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який без опору затримав російського солдата.

Як росіянин здавався у полон на Харківщині: дивіться відео