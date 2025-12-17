Так Москва хоче уникнути виконання Женевських конвенцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чому Росія не хоче визнавати своїх військовополонених?

За словами Лубінця, Росія використовує різні юридичні маніпуляції, аби уникнути виконання норм Женевських конвенцій. Зокрема, російські представники неодноразово заявляли, що за відсутності оголошеної війни учасники бойових дій у межах "СВО" начебто не підпадають під статус військовополонених.

Водночас українська сторона, наголосив омбудсмен, послідовно доводить безпідставність таких тверджень. Він зазначив, що сам факт обміну полоненими є процедурою, прямо передбаченою Женевськими конвенціями.

"Це прямий механізм, прописаний у Женевській конвенції, отже, автоматично росіяни визнають, що українці для них – військовополонені, комбатанти. Отже, тоді автоматично всі права військовополонених мають бути захищені у рамках міжнародного гуманітарного права", – сказав Лубінець.

Коментуючи нещодавні контакти з представниками Росії, уповноважений розповів, що російська сторона, зокрема, порушувала питання відвідування українською стороною російських військовополонених. Він пояснив, що підхід України базується на принципі взаємності.

"Це ж двосторонній рух. Якщо вони зобов’язалися передати дві тисячі пакунків для українських військовополонених, то я автоматично взяв на себе зобов’язання дві тисячі пакунків доставити до російських військовополонених… Моя задача – зробити абсолютний баланс: якщо в Україні таке ставлення на основі міжнародного гуманітарного права до росіян, то автоматично таке ж саме ставлення має бути на території РФ до українських військовополонених", – заявив він.

Окремо омбудсмен підкреслив, що для України принципово важливо, аби представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мали фізичний доступ до українських військовополонених, могли особисто перевіряти умови їхнього утримання та спілкуватися з ними.

