Про це повідомляє ABC News із посиланням на його власні свідчення, передає 24 Канал.

Як кенієць опинився в російській армії?

Легкоатлет Еванс Кібет розповів, що через нестачу доходів від спорту шукав способи заробітку за кордоном. Йому нібито запропонували поїхати до Санкт-Петербурга для участі у спортивному фестивалі. Він сприйняв це як шанс допомогти родині.

Після приїзду Кібету та іншим африканцям запропонували продовжити візу та підписати контракт російською мовою, зміст якого вони не розуміли. Виявилося, що це були документи про службу в армії. Після підписання контракту їм забрали паспорти та відправили на полігон для тижневої базової підготовки, після чого відправили на фронт.

Кібет швидко зрозумів, що опинився в реальній бойовій обстановці з артилерією та дронами. Переляканий за життя, він утік у ліс, зняв форму та через два дні вийшов до позицій українських військ, де добровільно здався.

Журналісти зазначають, що українські сили взяли в полон не лише Кібета, а й інших африканців, багато з яких розповіли схожі історії про обман з боку Росії. Проте частина іноземців свідомо вступила до російської армії.

За даними України, наразі у лавах російських сил перебувають 1 436 громадян Африки з 36 країн. Кремль продовжує активно вербувати іноземців, пропонуючи їм високооплачувану роботу або освіту.

Кенійця взяли у полон сили 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка в районі Волчанська. Кібет підтвердив, що не бажав воювати проти України та що росіяни могли б убити його, якби він повернувся. Він також подякував українським військовим за надану їжу та воду.

