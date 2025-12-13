Про це пише 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду.

Як українці взяли в полон кількох окупантів?

Бійці дивуються, як росіяни їх не викрили. У кумедну історію потрапили воїни 1 батальйону 63 бригади. Вони прикинулися росіянами й таким чином захопили двох ворогів. Російська мова українських захисників була наскільки досконала, що викрити їхню хитрість не вдалося.

Ще один випадок, який підтверджує важливість української мови – окупанти не здатні повторити таку хитрість проти наших воїнів,

– зауважили військові бригади.

"Сталевим левам" повідомили, що в зоні їхньої відповідальності з'явився ворог. Тож окупантів потрібно було якнайшвидше знешкодити.

Я почув кроки, не знав, чи свої, чи ні. Ми підійшли, вони торкнулися дверей. Кажу "хто?". Вони: "рєбята, ето свои, откривайте",

– поділився військовий на псевдо "Тіч".

Він додав, що російською йому важко спілкуватися, однак воїни спробували піти на хитрість, надіючись, що окупанти їм повірять. Кажуть, – розмова з ворогом була імпровізацією.

Українці спочатку хотіли вбити окупантів, однак вирішили поповнити ними обмінний фонд.

Мета операції 63 бригади полягала в тому, щоб росіяни не знали про те, що на тій точці є захисники. Таким шляхом бійці затягнули ворогів у закритий простір та вже там розповіли, ким вони є.

Військові зізналися, що в них було трішки хвилювання, "бо не кожен день береш ворога в полон".

Що розповіли бійці 63 бригади про взяття окупантів у полон: відео

Як з'ясувалося, в полон потрапили дорослий військовий та хлопець 2007 року народження. Вони просили зберегти їхні життя. Молодий найманець спочатку злякався, бо чув про нібито знущання українців з полонених. Однак пізніше визнав, що українці відносяться до них добре.

