Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду.
Как украинцы взяли в плен нескольких оккупантов?
Бойцы удивляются, как россияне их не разоблачили. В забавную историю попали воины 1 батальона 63 бригады. Они притворились россиянами и таким образом захватили двух врагов. Русский язык украинских защитников был насколько совершенен, что разоблачить их хитрость не удалось.
Еще один случай, который подтверждает важность украинского языка – оккупанты не способны повторить такую хитрость против наших воинов,
– отметили военные бригады.
"Стальным львам" сообщили, что в зоне их ответственности появился враг. Поэтому оккупантов нужно было как можно быстрее обезвредить.
Я услышал шаги, не знал, или свои, или нет. Мы подошли, они коснулись двери. Говорю "кто?". Они: "ребята, это свои, открывайте",
– поделился военный под псевдонимом "Тич".
Он добавил, что на русском ему трудно общаться, однако воины попытались пойти на хитрость, надеясь, что оккупанты им поверят. Говорят, – разговор с врагом был импровизацией.
Украинцы сначала хотели убить оккупантов, однако решили пополнить ими обменный фонд.
Цель операции 63 бригады заключалась в том, чтобы россияне не знали о том, что на той точке есть защитники. Таким путем бойцы затянули врагов в закрытое пространство и уже там рассказали, кем они являются.
Военные признались, что у них было немного волнения, "потому что не каждый день берешь врага в плен".
Что рассказали бойцы 63 бригады о взятии оккупантов в плен: видео
Как выяснилось, в плен попали взрослый военный и парень 2007 года рождения. Они просили сохранить их жизни. Молодой наемник сначала испугался, потому что слышал о якобы издевательствах украинцев над пленными. Однако позже признал, что украинцы относятся к ним хорошо.
Какие операции против врага провели Силы обороны?
Украинские бойцы уничтожили критический логистический путь противника в Купянске. Они разбили трубу, по которой оккупанты передвигались. Для этого понадобилось три тонны взрывчатки.
Сейчас, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, защитники проводят активную оборону в Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель под контроль Украины удалось вернуть около 16 квадратных километров.