Россия несет значительные ежедневные потери и ей удается только восполнять их новыми людьми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сколько россиян сейчас воюет в Украине?

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская группировка войск в Украине уже длительное время составляет 710 тысяч человек.

Врагу не удается нарастить группировку, несмотря на активный рекрутинг, ведь ежедневно теряет около тысячи человек убитыми и ранеными.

Так, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности,

– добавил Сырский.

Он отметил, что даже так украинским военным удается на важных направлениях вести собственные активные действия и зачищать населенные пункты.

В частности, продолжаются активные действия украинских сил в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель украинские защитники смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города.

