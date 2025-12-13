Россия несет значительные ежедневные потери и ей удается только восполнять их новыми людьми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Сколько россиян сейчас воюет в Украине?
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская группировка войск в Украине уже длительное время составляет 710 тысяч человек.
Врагу не удается нарастить группировку, несмотря на активный рекрутинг, ведь ежедневно теряет около тысячи человек убитыми и ранеными.
Так, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности,
– добавил Сырский.
Он отметил, что даже так украинским военным удается на важных направлениях вести собственные активные действия и зачищать населенные пункты.
В частности, продолжаются активные действия украинских сил в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель украинские защитники смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города.
Сырский оценил масштабы потерь России и Украины
По его словам, Украина несет значительные потери среди личного состава, и несмотря на это наносит противнику значительно более серьезные потери.
Он добавил, что такая статистика свидетельствует об эффективности оборонительных и наступательных действий украинских защитников.