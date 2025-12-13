Росія зазнає значних щоденних втрат і їй вдається лише заповнювати їх новими людьми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Скільки росіян зараз воює в Україні?

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російське угрупування військ в Україні вже тривалий час становить 710 тисяч осіб.

Ворогу не вдається наростити угрупування, попри активний рекрутинг, адже щодня втрачає близько тисячі осіб убитими та пораненими.

Так, ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території. Втім, заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності,

– додав Сирський.

Він зазначив, що навіть так українським військовим вдається на важливих напрямках вести власні активні дії і зачищати населені пункти.

Зокрема, тривають активні дії українських сил в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів українські захисники змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста.

Сирський оцінив масштаби втрат Росії і України