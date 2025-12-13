Росія зазнає значних щоденних втрат і їй вдається лише заповнювати їх новими людьми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Скільки росіян зараз воює в Україні?
Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російське угрупування військ в Україні вже тривалий час становить 710 тисяч осіб.
Ворогу не вдається наростити угрупування, попри активний рекрутинг, адже щодня втрачає близько тисячі осіб убитими та пораненими.
Так, ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території. Втім, заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності,
– додав Сирський.
Він зазначив, що навіть так українським військовим вдається на важливих напрямках вести власні активні дії і зачищати населені пункти.
Зокрема, тривають активні дії українських сил в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів українські захисники змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста.
Сирський оцінив масштаби втрат Росії і України
За його словами, Україна зазнає значних втрат серед особового складу, та попри це завдає противнику значно серйозніших втрат.
Він додав, що така статистика свідчить про ефективність оборонних і наступальних дій українських захисників.