Як громадянин іншої країни опинився в полоні ЗСУ?

Російські військові біля Добропілля опинилися у складній ситуації. Їх взяли в реальний котел, куди ворог не доставляв ні воду, ні їжу, а командири не тримали зв'язок із солдатами. Чимало окупантів вирішили здатися в полон українцям, аби не загинути просто в підвалах.

Один з них – Чінгізхан – опинився у російському війську, бо його туди насильно відправили. Хоч він і втікав, але врятуватися від мобілізації йому не вдалося.

Операцію зі знешкодження російських бійців у Добропіллі провели захисники 25 окремого штурмового батальйону взяли в полон чимало росіян. Після того, як Чінгізхан потрапив у полон, він розповів, що здався в полон ЗСУ самостійно, адже не хоче ані воювати, ані помирати.

Я втікав, та мене назад сюди відправили. Силою відправили. У яму посадили. Потім із ями витягли, і сюди,

– розповів окупант.

Як відбувалася зачистка в районі Добропілля?

Військові поділилися, що ходили та шукали окупантів по території. Українці пропонували їм здатися, частина найманців вирішили таким чином врятувати свої життя. Безпілотниками росіянам подавали їжу та озброєння. Сили оборони знищили місця, куди скидалася ця "допомога". Таким чином ворог фактично не отримував забезпечення.

У полон взяли 15 полонених – ключовими були 6 росіян, які розповіли про всі місця, де перебуває противник.

