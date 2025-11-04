Зараз в полон не потрапляють так звані "Z-патріоти". Журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що такі росіяни переважно сидять у Росії на своїх диванах та висловлюються на підтримку війни лише у соцмережах.
Куди зникли "Z-патріоти"?
Дмитро "Апостол" Карпенко зазначив, що росіяни, які люто підтримують вторгнення в Україну, не наближалися до лінії фронту. У полон такі не потрапляють ще з 2023 року.
"Ідейні патріоти" та ідіоти закінчилися ще у 2023 році. Їх немає фізично, вони вже всі ліквідовані. Ті, що ідеологічні, сидять перед екраном смартфона та "навалюють" у телеграмі, але не на війні,
– підкреслив журналіст.
Що варто знати про російських полонених?
Окупанти, які потрапляють у полон в Україні, розповідають, як їхнє командування карає їх за невдалі штурми. Зокрема, їх можуть розстріляти, кинути в яму. Якщо після штурму вони повертаються назад, то можуть побити. Пораненим не надається медична допомога.
Крім того, в українському полоні сидять громадяни 36 різних країн. Їх понад 150 осіб. Росія вербує іноземців, щоб вони йшли воювати проти України. Найгірше те, що ці іноземці не потрібні для Росії. Жодного з них так і не обміняли. Вони продовжують сидіти в полоні. Пріоритет віддають обмінам на молодих росіян, яких потім можуть вдруге відправити на фронт.
Зокрема, полонені військові з КНДР просять не повертати їх додому. Нещодавно вони звернулися з проханням передати їх Південній Кореї.