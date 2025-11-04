Сейчас в плен не попадают так называемые "Z-патриоты". Журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко рассказал 24 Каналу, что такие россияне преимущественно сидят в России на своих диванах и высказываются в поддержку войны только в соцсетях.

Читайте также ВСУ впервые взяли в плен индийца․ Как иностранные наемники оказываются в армии России и почему сдаются сами

Куда исчезли "Z-патриоты"?

Дмитрий "Апостол" Карпенко отметил, что россияне, которые яростно поддерживают вторжение в Украину, не приближались к линии фронта. В плен такие не попадают еще с 2023 года.

"Идейные патриоты" и идиоты закончились еще в 2023 году. Их нет физически, они уже все ликвидированы. Те, что идеологические, сидят перед экраном смартфона и "наваливают" в телеграмме, но не на войне,

– подчеркнул журналист.

Что стоит знать о российских пленных?