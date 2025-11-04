Сейчас в плен не попадают так называемые "Z-патриоты". Журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко рассказал 24 Каналу, что такие россияне преимущественно сидят в России на своих диванах и высказываются в поддержку войны только в соцсетях.
Куда исчезли "Z-патриоты"?
Дмитрий "Апостол" Карпенко отметил, что россияне, которые яростно поддерживают вторжение в Украину, не приближались к линии фронта. В плен такие не попадают еще с 2023 года.
"Идейные патриоты" и идиоты закончились еще в 2023 году. Их нет физически, они уже все ликвидированы. Те, что идеологические, сидят перед экраном смартфона и "наваливают" в телеграмме, но не на войне,
– подчеркнул журналист.
Что стоит знать о российских пленных?
Оккупанты, которые попадают в плен в Украине, рассказывают, как их командование наказывает их за неудачные штурмы. В частности, их могут расстрелять, бросить в яму. Если после штурма они возвращаются обратно, то могут избить. Раненым не предоставляется медицинская помощь.
Кроме того, в украинском плену сидят граждане 36 разных стран. Их более 150 человек. Россия вербует иностранцев, чтобы они шли воевать против Украины. Хуже всего то, что эти иностранцы не нужны для России. Ни одного из них так и не обменяли. Они продолжают сидеть в плену. Приоритет отдают обменам на молодых россиян, которых потом могут второй раз отправить на фронт.
В частности, пленные военные из КНДР просят не возвращать их домой. Недавно они обратились с просьбой передать их Южной Корее.