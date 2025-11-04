Об этом 24 Каналу рассказал украинский журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко, отметив, что еще в начале полномасштабного вторжения против Украины воевали преимущественно российские контрактники. Далее ситуация начала меняться.
Читайте также Пленный россиянин признался, что "лучше пить водку в России, чем воевать в Украине"
Сколько сейчас иностранцев находятся в плену?
Как отметил Карпенко, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин открыл направление с российскими зэками. После его ликвидации в 2023 году эстафету перехватило министерство обороны России. Тогда на фронт в основном шел контингент низкого социального статуса.
Обратите внимание! По данным СМИ, северокорейские пленные, попавшие в Украину в плен, просят передать их в Южную Корею.
Сейчас видна тенденция, что Россия вербует много разных иностранцев. Это в частности видно по количеству пленных из разных стран мира.
По последним данным координационного штаба, в плену находится более 150 иностранцев из 36 стран мира. Там африканские страны, Ирак. Их буквально покупают за маленькие деньги. У человека зарплата у себя 80 долларов в месяц. Ему предлагают 2500 долларов, чтобы рубить лес в России. Он прилетает туда, подписывает контракт, но его отправляют на войну,
– сказал журналист.
Хуже всего то, что эти иностранцы не нужны России. За все время они не поменяли ни одного гражданина из другой страны. Они просто продолжают сидеть в нашем плену. Им выгоднее вытащить какого-то молодого россиянина, чтобы второй раз его отправить на войну.
Пленные оккупанты в украинском плену: коротко
- Весной 2025 года украинские военные взяли в плен двух граждан Китая. Они рассказывали, что якобы хотели немножко заработать, поэтому решили пойти на войну против Украины. Также президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько сотен китайцев участвуют в войне на стороне России.
- В апреле 2025 года украинские защитники взяли в плен африканского наемника из Сенегала, который воевал на стороне России. Его захватили на Торецком направлении. Он просил вернуть его в Сенегал.
- Летом легион "Свобода России" взял в плен гражданина Нигерии. Это произошло на Запорожском направлении. Он был студентом, которого привлекли на войну обещанием быстро заработать. Также его убеждали, что служба будет безопасной.