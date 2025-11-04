Об этом 24 Каналу рассказал украинский журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко, отметив, что еще в начале полномасштабного вторжения против Украины воевали преимущественно российские контрактники. Далее ситуация начала меняться.

Сколько сейчас иностранцев находятся в плену?

Как отметил Карпенко, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин открыл направление с российскими зэками. После его ликвидации в 2023 году эстафету перехватило министерство обороны России. Тогда на фронт в основном шел контингент низкого социального статуса.

Обратите внимание! По данным СМИ, северокорейские пленные, попавшие в Украину в плен, просят передать их в Южную Корею.

Сейчас видна тенденция, что Россия вербует много разных иностранцев. Это в частности видно по количеству пленных из разных стран мира.

По последним данным координационного штаба, в плену находится более 150 иностранцев из 36 стран мира. Там африканские страны, Ирак. Их буквально покупают за маленькие деньги. У человека зарплата у себя 80 долларов в месяц. Ему предлагают 2500 долларов, чтобы рубить лес в России. Он прилетает туда, подписывает контракт, но его отправляют на войну,

– сказал журналист.

Хуже всего то, что эти иностранцы не нужны России. За все время они не поменяли ни одного гражданина из другой страны. Они просто продолжают сидеть в нашем плену. Им выгоднее вытащить какого-то молодого россиянина, чтобы второй раз его отправить на войну.

Пленные оккупанты в украинском плену: коротко