Про це 24 Каналу розповів український журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко, зауваживши, що ще на початку повномасштабного вторгнення проти України воювали переважно російські контрактники. Далі ситуація почала змінюватися.

Читайте також Полонений росіянин зізнався, що "краще пити горілку в Росії, ніж воювати в Україні"

Скільки зараз іноземців перебувають в полоні?

Як наголосив Карпенко, глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин відкрив напрямок з російськими зеками. Після його ліквідації у 2023 році естафету перехопило міністерство оборони Росії. Тоді на фронт здебільшого йшов контингент низького соціального статусу.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, північнокорейські полонені, які потрапили до України в полон, просять передати їх до Південної Кореї.

Зараз видно тенденцію, що Росія вербує багато різних іноземців. Це зокрема видно за кількістю полонених з різних країн світу.

За останнім даними координаційного штабу, в полоні перебуває понад 150 іноземців з 36 країн світу. Там африканські країни, Ірак. Їх буквально купують за маленькі гроші. В людини зарплата в себе 80 доларів на місяць. Їй пропонують 2500 доларів, щоб рубати ліс в Росії. Він прилітає туди, підписує контракт, але його відправляють на війну,

– сказав журналіст.

Найгірше те, що ці іноземці не потрібні Росії. За весь час вони не поміняли жодного громадянина з іншої країни. Вони просто продовжують сидіти в нашому полоні. Їм вигідніше витягнути якогось молодого росіянина, щоб вдруге його відправити на війну.

Полонені окупанти в українському полоні: коротко