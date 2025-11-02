Про це пише 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle.

Що кажуть полонені з КНДР?

Двоє північнокорейських військовополонених в Україні звернулися з проханням передати їх Південній Кореї під час інтерв'ю для документального фільму, фільмування якого координували правозахисники з Gyeore-eol Nation United.

Бесіду записали 28 жовтня в Києві, де два військових з КНДР, які брали участь у бойових діях на боці ЗС Росії, утримуються після взяття їх у полон Україною.

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Крім того, південнокорейська розвідка також повідомляла, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону. У разі поранення вони здійснюють самопідрив за допомогою гранат.

