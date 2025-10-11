Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, – Укрзалізниця

Чи присутні солдати КНДР у Сумській області?

Аналітики зазначили, що 10 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, однак не досягли жодного підтвердженого успіху.

Водночас російський "військкор", наближений до Північного угруповання військ РФ, заявив, що північнокорейські солдати не беруть участі у боях, а займаються розмінуванням і боротьбою з дронами у Курській області. Ба більше, за його словами, вони іноді перекривають дороги, заважаючи пересуванню російської артилерії та техніки.

Також окупант скаржився, що у шпиталях північнокорейських військових "годують краще, ніж росіян", тоді як останні змушені самостійно купувати ліки й продукти. За словами росіянина, командування також не дозволяє російським солдатам відпустки, поки армія Росії "не захопить Суми".

До речі, військовослужбовець 14 корпусу Олексій Герман розповідав в етері 24 Каналу, що українські сили поступово витісняють російські війська на Сумському напрямку. Також відомо, що частину резервів ворог уже перекинув на Донеччину.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Яка ситуація на фронті у Сумській області?