Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
Присутствуют ли солдаты КНДР в Сумской области?
Аналитики отметили, что 10 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако не достигли ни одного подтвержденного успеха.
В то же время российский "военкор", приближенный к Северной группировке войск РФ, заявил, что северокорейские солдаты не участвуют в боях, а занимаются разминированием и борьбой с дронами в Курской области. Более того, по его словам, они иногда перекрывают дороги, мешая передвижению российской артиллерии и техники.
Также оккупант жаловался, что в госпиталях северокорейских военных "кормят лучше, чем россиян", тогда как последние вынуждены самостоятельно покупать лекарства и продукты. По словам россиянина, командование также не позволяет российским солдатам отпуска, пока армия России "не захватит Сумы".
Кстати, военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман рассказывал в эфире 24 Канала, что украинские силы постепенно вытесняют российские войска на Сумском направлении. Также известно, что часть резервов враг уже перебросил в Донецкую область.
Какая ситуация на фронте в Сумской области?
В Генштабе ВСУ в сводке с фронта утром 11 октября отмечали, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боевых столкновений. Противник 4 раза ударил с авиации и сбросил 16 управляемых авиабомб, а также совершил 144 артиллерийских обстрела.
Аналитики ISW 8 октября писали, что украинские военные с помощью дронов перерезали все сухопутные линии коммуникации и маршруты снабжения россиян на Сумщине. Из-за этого оккупанты не имеют питьевой воды и вынуждены собирать дождевую воду.
А 22 сентября стало известно, что наши защитники из 225 ОШБ установили государственные флаги в Алексеевке Сумской области. Российские подразделения пытались удержать позиции, однако их усилия напрасны.