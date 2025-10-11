Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего произошло 234 боестолкновения за сутки. Россияне применили против позиций защитников и населенных пунктов 32 ракеты и 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил 4171 обстрел и запустил 4575 дронов-камикадзе.
Как изменилась ситуация на фронте за сутки?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боевых столкновений. Противник четыре раза ударил из авиации и сбросил 16 управляемых авиабомб, а также совершил 144 артиллерийских обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал 26 раз в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Довгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Одрадного, Бологовки, Колодязного.
На Купянском направлении Силы обороны остановили 12 атак оккупантов у Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении было 24 вражеские атаки, россияне хотели продвинуться в районах Нового Мира, Копанок, Дробышево, Шандриголово, Карповки, Редкодуба, Дерилово, Среднего, Торского и в направлении Ольговки и Ставков.
На Славянском направлении противник атаковал украинские позиции в Дроновке, Ямполе и Григорьевке.
На Краматорском направлении россияне пытались атаковать в направлении Веролюбовки.
На Константиновском направлении было 22 вражеские атаки в населенных пунктах Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.
На Покровском направлении защитники остановили 72 наступления российского агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Уют, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Красный Лиман, Молодецкое, Ореховое, Филиал и в направлении Новопавловки, Балагана.
На Александровском направлении украинские военные отбили 28 штурмов возле Андреевки-Клевцового, Александрограда, Январского, Вербового, Нововасильевского, Толстого, Сосновки, Березового, Новогригорьевки, Малиновки и Полтавки.
На Ореховском направлении прошло семь боев после того, как россияне пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили пять атак оккупантов в сторону Антоновского моста.
Какие еще изменения есть на фронте?
Кроме удержания обороны украинские защитники подрывают боевой потенциал врага и наносят ему потери. За прошедшие сутки было ликвидировано 1060 российских солдат. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему и одну реактивную систему залпового огня.
В последнее время украинские войска удерживают позиции на Северском и Новопавловском направлениях, тогда как российские силы недавно имели успехи в Запорожской и Донецкой областях, в частности у Доброполья.
Силы обороны остановили атаку россиян на Шахово. Враг пытался продвигаться, использовав 35 единиц бронетехники, но его колонну остановили и уничтожили более сотни оккупантов.