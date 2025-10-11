Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего произошло 234 боестолкновения за сутки. Россияне применили против позиций защитников и населенных пунктов 32 ракеты и 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил 4171 обстрел и запустил 4575 дронов-камикадзе.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боевых столкновений. Противник четыре раза ударил из авиации и сбросил 16 управляемых авиабомб, а также совершил 144 артиллерийских обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал 26 раз в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Довгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Одрадного, Бологовки, Колодязного.

Боевая ситуация в Харьковской области: карта

На Купянском направлении Силы обороны остановили 12 атак оккупантов у Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении было 24 вражеские атаки, россияне хотели продвинуться в районах Нового Мира, Копанок, Дробышево, Шандриголово, Карповки, Редкодуба, Дерилово, Среднего, Торского и в направлении Ольговки и Ставков.

На Славянском направлении противник атаковал украинские позиции в Дроновке, Ямполе и Григорьевке.

На Краматорском направлении россияне пытались атаковать в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении было 22 вражеские атаки в населенных пунктах Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении защитники остановили 72 наступления российского агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Уют, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Красный Лиман, Молодецкое, Ореховое, Филиал и в направлении Новопавловки, Балагана.

Больше всего атак происходит на Покровском направлении: карта фронта

На Александровском направлении украинские военные отбили 28 штурмов возле Андреевки-Клевцового, Александрограда, Январского, Вербового, Нововасильевского, Толстого, Сосновки, Березового, Новогригорьевки, Малиновки и Полтавки.

Россияне штурмуют в Донецкой области: показываем на карте

На Ореховском направлении прошло семь боев после того, как россияне пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили пять атак оккупантов в сторону Антоновского моста.

Какие еще изменения есть на фронте?