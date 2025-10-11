Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия примерно потеряла:

личного состава – около 1 121 570 (+1 060);

танков – 11 247 (+1);

боевых бронированных машин – 23 345 (+6);

артиллерийских систем – 33 568 (+21);

РСЗВ – 1 518 (+1);

средств ПВО – 1 225 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 68 766 (+219);

крылатых ракет – 3 859 (+18);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 63 847 (+72);

специальной техники – 3 973 (+0).



Потери России в войне с Украиной по состоянию на 11 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага в войне против Украины: последние новости

На днях украинские защитники остановили атаку оккупантов на населенный пункт Шахово. Враг использовал 35 единиц бронетехники. Во время контрнаступления украинские военные смогли уничтожить бронированный тягач, три танка, 16 ББМ, 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта. За сутки у Шахматного потери россиян составили 107 солдат убитыми и 51 ранеными.

Защитники FPV-дрона преодолели десятки километров и и попали в оккупированное Курахово в Донецкой области. Беспилотник преодолел более 40 километров, обойдя все средства РЭБ врага. На пути дрон обнаружил военный КАМАЗ противника и уничтожил его.

Президент Владимир Зеленский заявил, что только у Доброполья россияне потеряли около 13 тысяч солдат потеряли около 13 тысяч солдат. Враг пытался разблокировать свои силы в том районе, однако был вынужден отступить.