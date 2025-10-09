Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Что известно о поражении вражеской техники?
Военные рассказали, как группа беспилотных систем корпуса SKY STRIKE Unit недавно смогла преодолеть с помощью FPV более 40 километров, обойти действие вражеских средств радиоэлектронной борьбы и попасть в оккупированное Курахово.
В результате удалось обнаружить военный КАМАЗ противника и поразили его.
Пролетая неподалеку Кураховского водохранилища, дронари обнаружили вражеский военный КАМАЗ и поразили цель,
– говорится в сообщении.
Военные показали момент уничтожения вражеского КАМАЗа дронарями 7 корпуса ШР ДШВ в районе Кураховского водохранилища.
Как уничтожили вражескую технику: смотрите видео
Защитники Покровска расширяют "килзону" для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу,
– отметили в ДШВ.
Сейчас в полосе ответственности корпуса радиус постоянной "килзоны" для оккупантов составляет 15 – 20 километров. Ежедневно защитники Покровска наносят по врагу до 300 ударов только с помощью "сбросов", FPV и "бомберов".
Потери врага: последние новости
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 328 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники оккупантов.
В ночь на 4 октября в районе Онежского озера (Республика Карелия) был поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".
Кроме этого, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".