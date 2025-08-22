Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Москва и Пхеньян укрепляют отношения: в BBC раскрыли детали разговора Путина и Кима

Что известно о награждении солдат КНДР от Ким Чен Ына?

Глава КНДР провел церемонию награждения северокорейских солдат, которые воевали против Украины.

Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали мощь героической (северокорейской – 24 Канал) армии, а "освобождение (Курской области – 24 Канал)" доказало "боевой дух героев,

– цитируют Ким Чен Ына в госагентстве KCNA.

Он также возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибшим за рубежом. Кроме этого, состоялся концерт для военных, вернувшихся из России, и был банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

Ранее в четверг Ким Чен Ын встретился с офицерами зарубежного армейского подразделения и "отдал дань памяти" солдатам КНДР, которые воевали на стороне России и погибли в этой войне.

Смотрите также В двух областях России ждут новую крупную партию бойцов из КНДР, – ГУР

Помощь КНДР для России: последние новости