Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью для The Japan Times.

Сколько военных и техники может КНДР перебросить в Россию?

Северная Корея планирует перебросить в Россию примерно 6 тысяч военнослужащих. Произойти это может уже в ближайшее время. В частности, секретарь совета безопасности России Шойгу говорил о нескольких месяцах.

Некоторые из них (военных – 24 Канал) действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?

– отметил Буданов.

К слову, северокорейских солдат могут разместить северокорейских солдат в Курской и Белгородской областях.

Планы КНДР также включают передачу от 50 до 100 единиц северокорейской техники. Сюда могут войти основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортерыБТР-80 якобы для того, чтобы проводить инженерные работы.