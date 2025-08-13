Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Сколько новых корейцев и куда приедет?

Как рассказал Вадим Скибицкий, военнослужащие КНДР продолжают находиться в Курской области и вообще в европейской части России на полигонах. Там из 11 тысяч военных создано четыре бригады. Их основная зона ответственности – это Курская и Белгородская области.

Мы ожидаем уже прибытия первой партии, около 1200 военнослужащих вооруженных сил Северной Кореи именно в Курскую область. Есть предварительная договоренность между Россией и КНДР о направлении в целом 6 тысяч военнослужащих для проведения работ по разминированию, инженерных работ, восстановления инфраструктуры, строительства мостов и дорог, оказания медицинских услуг. Это те люди, которые будут выполнять задачи в Курской и Белгородской областях,

– привел данные Скибицкий.

Таким образом, россияне используют бойцов КНДР не только как военных, но и как участников инженерных войск и логистического обеспечения. К тому же здесь есть политический момент, который "показывает, что эти страны – союзники, что Северная Корея выполняет свои союзнические обязательства перед Россией".

Официальные делегации россиян, которые постоянно посещают Северную Корею, помогают Киму готовить вооруженные силы.

"С технической стороны это начало или совершенствование производства боеприпасов, начало производства беспилотных летательных аппаратов уже на территории Северной Кореи. Результат привлечения КНДР – это опыт, который получили военнослужащие этой страны во время боевых действий. Это современная война, современный конфликт", – объяснил разведчик.

Северная Корея сейчас является одной из самых осведомленных стран в азиатском регионе по применению FPV-дронов и других дронов, сочетанию их с артиллерийскими системами, ведению разведки, тактике применения подразделений в штурмовых действиях.