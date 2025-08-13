Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Скільки нових корейців і куди приїде?

Як розповів Вадим Скібіцький, військовослужбовці КНДР продовжують перебувати в Курській області і взагалі в європейській частині Росії на полігонах. Там з 11 тисяч військових створено чотири бригади. Їхня основна зона відповідальності – це Курська й Бєлгородська області.

Ми очікуємо вже прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї саме в Курську область. Є попередня домовленість між Росією та КНДР щодо направлення загалом 6 тисяч військовослужбовців для проведення робіт із розмінування, інженерних робіт, відновлення інфраструктури, будівництва мостів та доріг, надання медичних послуг. Це ті люди, які виконуватимуть завдання в Курській та Бєлгородській областях,

– навів дані Скібіцький.

Таким чином, росіяни використовують бійців КНДР не тільки як військових, але і як учасників інженерних військ і логістичного забезпечення. До того ж тут є політичний момент, який "показує, що ці країни – союзники, що Північна Корея виконує свої союзницькі зобов'язання перед Росією".

Офіційні делегації росіян, які постійно відвідують Північну Корею, допомагають Кіму готувати збройні сили.

"З технічного боку це початок чи вдосконалення виробництва боєприпасів, початок виробництва безпілотних літальних апаратів уже на території Північної Кореї. Результат залучення КНДР – це досвід, який отримали військовослужбовці цієї країни під час бойових дій. Це сучасна війна, сучасний конфлікт", – пояснив розвідник.

Північна Корея зараз є однією з найбільш обізнаних країн в азійському регіоні щодо застосування FPV-дронів та інших дронів, поєднання їх із артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів в штурмових діях.