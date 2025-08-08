В інтерв'ю журналісту Time Саймону Шустеру білоруський диктатор розповів, чи не дорікав йому Путін за те, що Білорусь не відправила свої війська до Курщини, попри те, що має з Росією договір про взаємну оборону, передає 24 Канал.

Дивіться також "Розуміли наслідки": Лукашенко відповів, чи просила Росія Білорусь про пряму участь у війні

Чому Білорусь не відправила війська до Курщини?

Олександр Лукашенко запевнив, що претензій з боку очільника Кремля не було. У разі повторення операції подібної до Курської політик теж не думає прямо втручатися у конфлікт. За його словами, у цьому випадку не йдеться про напад України на Росію.

Це ж не напад України на Росію. Це ви так можливо розглядаєте. Який це напад? Йде війна, сталося зіткнення… Ідуть бої. І внаслідок цих боїв одні туди заходять, інші сюди,

– пояснив Лукашенко.

Крім того, він додав, що, мовляв, потреби у втручанні білоруських військ не було. Росіяни нібито й самі впоралися навіть і без корейців.

Нагадаємо, що у Кремлі оцінювали Курську операцію саме як "напад на Росію". Таке трактування використовувалося для того, аби направити у Курську область військових КНДР.

До слова, Саймон Шустер записав інтерв'ю з Олександром Лукашенком після настирливих запрошень від білоруських чиновників. Посадовець, який погоджував інтерв'ю, запитав про те, скільки треба буде заплатити за розмову, а потім здивувався, що цей процес не передбачає хабарів.