В интервью журналисту Time Саймону Шустеру белорусский диктатор рассказал, не упрекал ли его Путин за то, что Беларусь не отправила свои войска в Курскую область, несмотря на то, что имеет с Россией договор о взаимной обороне, передает 24 Канал.

Смотрите также "Понимали последствия": Лукашенко ответил, просила ли Россия Беларусь о прямом участии в войне

Почему Беларусь не отправила войска в Курскую область?

Александр Лукашенко заверил, что претензий со стороны главы Кремля не было. В случае повторения операции подобной Курской политик тоже не думает прямо вмешиваться в конфликт. По его словам, в этом случае речь не идет о нападении Украины на Россию.

Это же не нападение Украины на Россию. Это вы так возможно рассматриваете. Какое это нападение? Идет война, произошло столкновение... Идут бои. И в результате этих боев одни туда заходят, другие сюда,

– объяснил Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что, мол, потребности во вмешательстве белорусских войск не было. Россияне якобы и сами справились даже и без корейцев.

Напомним, что в Кремле оценивали Курскую операцию именно как "нападение на Россию". Такая трактовка использовалась для того, чтобы направить в Курскую область военных КНДР.

К слову, Саймон Шустер записал интервью с Александром Лукашенко после назойливых приглашений от белорусских чиновников. Чиновник, который согласовывал интервью, спросил о том, сколько надо будет заплатить за разговор, а потом удивился, что этот процесс не предусматривает взяток.