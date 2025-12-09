Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, констатировав, что сегодня Беларусь, как государство, является сателлитом России.

Какие намерения имеет оккупационная власть Херсонщины?

Сальдо хотел сотрудничать с Лукашенко и договориться о поставках белорусских товаров на ту часть Херсонской области, которая оккупирована Россией. По словам Вирлич, определенная продукция там действительно появлялась, а вот анонсированных шагов взаимодействия по строительству ряда объектов – не было.

"Они пытаются говорить о развитии туризма, но это продолжается с 2022 года, с момента оккупации, но до дела не доходило. До оккупации на Херсонщине, согласно данным тогдашней обладминистрации и мобильных операторов, отдыхало более миллиона человек в течение одного курортного сезона", – рассказала Вирлич.

По словам журналистки, количество отдыхающих ежегодно увеличивалось, а Херсонская область становилась все более привлекательной для туристов. Она констатирует, что сейчас ситуация совсем другая и близко нет того, что было до оккупации.

Даже российские туристы туда не спешат. Береговая зона преимущественно закрыта российскими военными. Базы отдыха почти все или разрушены, или там живут российские бойцы за редким исключением,

– озвучила Вирлич.

Заметьте! Ранее журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала об ухудшении экологической ситуации в регионе из-за войны. Она констатирует о загрязнении воздуха из-за постоянных ударов России по СТО, автозаправкам, газопроводам. А на оккупированной части области отмечает о критической ситуации с водоснабжением.

Комментируя тему строительства, она заметила, что на оккупированных территориях очень не хватает рабочей силы. Людей, которые там пошли бы в строительную сферу выполнять соответствующие работы, нет. Поэтому, по словам Вирлич, гауляйтер Сальдо и оккупационное руководство ищут партнеров среди стран-сателлитов России, чтобы продвигать свою пропаганду и получить поддержку.

"В то время, как российские ресурсы хотят направлять именно на военную сферу, в Беларуси ищут возможности, чтобы оттуда приехали люди что-то здесь строить, осваивать. Очевидно, какие-то попытки будут. До сих пор адекватных проявлений строительства не было. Даже заявления о том, что они восстанавливают системы водоснабжения, очистные сооружения – неправдивы", – подытожила Вирлич.

Что известно о переговорах с Лукашенко?