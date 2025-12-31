Слова білоруського диктатора передає провладне медіа "БелТА", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Чи існують вони взагалі?": експерти виявили сумнівний нюанс у розміщенні "Орешника" у Білорусі

Як прокоментував нібито атаку на резиденцію Путіна Лукашенко?

Лукашенко прокоментував інформацію про ймовірну спробу удару України по одній з резиденцій президента Путіна. Білоруський диктатор заявив, що під час повномасштабної війни жодна зі сторін не намагалась атакувати лідерів держав.

Не те що вони домовилися не стріляти один в одного, а так склалася ситуація у цій війні. Ніхто цього не робив. І тут – спроба завдання удару по одній з резиденцій президента (Путіна – 24 Канал),

– додав Лукашенко.

Також він припустив, що метою таких дій могла бути провокація Кремля та зрив мирного процесу. Однак реакція Путіна була стриманою та відповідала, за словами Лукашенко, "мирному треку".

Окремо білоруський диктатор згадав застосування Росією ракетного комплексу "Орешник" та удар по "Південмашу", стверджуючи, що після використання цієї зброї в Кремлі лунали пропозиції завдати нових ударів, зокрема "по центрах прийняття рішень". За його словами, Путін категорично відкинув такі ініціативи. При цьому Лукашенко вважає, що Росія нібито має можливості завдати удару й по резиденції президента України, однак наразі Путін цього робить.

Чому Україна не причетна до атаки, а Путін безсоромно бреше?