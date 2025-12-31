Водночас, як насправді виглядає пускова установка "Орешника", досі невідомо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Важливі історії".

Чи справді "Орешник" розмістили у Білорусі?

Комплекс нібито розмістили на колишній авіабазі "Кричів-6" на сході Білорусі.

Там уже з'явився "залізничний перевалковий пункт військового призначення", яким можуть доставлятися ракети, їх мобільні пускові установки та інші компоненти. Наприкінці злітно-посадкової смуги також залили бетонний майданчик та засипали його землею — аналітики вважають, що це є "замаскованою точкою запуску".

Раніше білоруські журналісти показали нібито модель "Орешника" у кабінеті Лукашенка, але невідомо, чи вона відповідає дійсності.

Видання зазначає, що передня частина цієї моделі схожа на тягач МЗКТ-7930, але задня частина, в якій модель несе ракети, не відповідає тому, що показали на відео.

МЗКТ-7930 дійсно використовують для перевезення "Іскандерів", "Балів", "Бастіонів", "Ураганів" тощо.

"Однак МЗКТ-7930 може бути й машиною забезпечення, як у випадку з ракетним комплексом стратегічного призначення "Тополь-М"", – додають у "Важливих історіях".

Тож експерти висловлюють сумніви. Кажуть, що пускових у відео не показали, тож виникає питання, чи є вони взагалі.

До слова, заява росіян про "Орешник" у Білорусі з'явилася після того, як вони звинуватили Україну у нальоті БпЛА на резиденцію Путіна на Валдаї.

"Орешник" у Білорусі: що ще відомо