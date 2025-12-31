В то же время, как на самом деле выглядит пусковая установка "Орешника", до сих пор неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Важные истории".

Действительно ли "Орешник" разместили в Беларуси?

Комплекс якобы разместили на бывшей авиабазе "Кричев-6" на востоке Беларуси.

Там уже появился "железнодорожный перевалочный пункт военного назначения", которым могут доставляться ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты. В конце взлетно-посадочной полосы также залили бетонную площадку и засыпали ее землей - аналитики считают, что это является "замаскированной точкой запуска".

Ранее белорусские журналисты показали якобы модель "Орешника" в кабинете Лукашенко, но неизвестно, соответствует ли она действительности.

Издание отмечает, что передняя часть этой модели похожа на тягач МЗКТ-7930, но задняя часть, в которой модель несет ракеты, не соответствует тому, что показали на видео.

МЗКТ-7930 действительно используют для перевозки "Искандеров", "Баллов", "Бастионов", "Ураганов" и тому подобное.

"Однако МЗКТ-7930 может быть и машиной обеспечения, как в случае с ракетным комплексом стратегического назначения "Тополь-М"", – добавляют в "Важных историях".

Поэтому эксперты выражают сомнения. Говорят, что пусковых в видео не показали, поэтому возникает вопрос, есть ли они вообще.

К слову, заявление россиян о "Орешнике" в Беларуси появилось после того, как они обвинили Украину в налете БпЛА на резиденцию Путина на Валдае.

"Орешник" в Беларуси: что еще известно