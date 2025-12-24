Детали президенту Украины рассказал руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Какие детали узнала разведка?
Как сообщил Зеленский, Служба внешней разведки Украины получила новые данные о размещении российских комплексов "Орешник" в Беларуси. Президент Украины поручил Иващенко готовить совместные варианты ответов вместе с партнерами.
Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент,
– добавил Зеленский.
Еще одним пунктом доклада стало состояние российского военного производства и сотрудничество России со структурами из других стран. В частности, по словам Зеленского, разведка зафиксировала усиление контактов россиян с субъектами в Китае. Речь идет о тех, что могут предоставлять данные космической разведки.
К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики,
– сообщил лидер Украины.
Такие действия, как добавил Зеленский, расценивают как фактор, позволяющий России затягивать войну и "делать подходы к дипломатии менее серьезными". Вопрос планируют поднять в переговорах с партнерами.
Последние заявления о российском оружии
По словам Александра Лукашенко Беларусь может получить от России не более десяти ракетных комплексов "Орешник". Ранее он отмечал, что для безопасности страны хватило бы и одного комплекса.
Российские беспилотники способны нести до 9 килограммов взрывчатки. Эксперт Анатолий Храпчинский призвал гражданских не касаться сбитых дронов из-за риска детонации.
По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана в эфире 24 Канала, средства противодействия "Арешник" существуют, однако они дорогие. По мнению Кузана, заявления Путина о таком оружии оказывают прежде всего психологическое давление на общество.