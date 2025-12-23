Об этом заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Лукашенко назвал "максимальное" число комплексов "Орешник", которые могут появиться в Беларуси

Куда Беларусь может ударить "Орешником"?

В Минобороны Беларуси сообщили, что Минск самостоятельно будет определять цели поражения для российского гиперзвукового ракетного комплекса "Арешник", а Москва будет помогать с эксплуатацией ракеты.

Хренин заявил, что решение о размещении "Орешника" на территории Беларуси стало ответом на агрессивные провокации других стран против Минска.



Время подлета ракеты "Арешник" из Беларуси в разные страны мира / Фото росСМИ

Сколько комплексов "Орешник" разместят на территории Беларуси?