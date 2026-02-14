Смотрите также Какой может быть погода весной: синоптик рассказал, каких условий ждать в Украине
Какая будет погода 15 – 16 февраля?
Днем 15 февраля в западных и северных областях Украины ожидается значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный дождь и мокрый снег.
На юге и юго-западе страны ночью и утром будет туман.
А в Карпатах и в южной части страны ожидаются еще и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Поэтому был объявлен І уровень опасности, желтый. ️
Неблагоприятные погодные условия не отступят и 16 февраля. Так, ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти значительный снег, на Сумщине – с дождем. Значительные осадки преимущественно в виде дождя будут в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, поэтому там тоже объявлен І уровень опасности, желтый.
Справочно. И уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и осложнения работы транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Как вести себя пешеходам и водителям?
Во избежание травматизма пешеходов просят быть осторожными:
- ходить не спеша, ноги слегка стоит расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву; ️ ️
- не держать руки в карманах, а размахивать ими в такт ходьбы, чтобы лучше держать равновесие; ️
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробовать быстро присесть, чтобы удержаться на ногах;
- быть внимательными и на тротуаре; ️ ️ ️ быть внимательными и на тротуаре ️
- учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз.
Водителей также призывают:
- ️придерживаться скоростного режима, дистанции и отказаться от рискованных маневров; ️придерживаться скоростного режима дистанции и отказаться от рискованных маневров ️
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; ️ ️
- не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари; ️ ️
- во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать авто с летними шинами.
Погода в Украине: последние новости
На днях метеоролог Наталья Голеня предупредила, что весеннюю погоду еще рано ждать, потому что в Украине начнется новая волна похолодания.
Так, следующей неделе в Украине ожидается снова снижение температуры. 16 – 17 февраля в западных, северных и Винницкой областях по ночам может быть до -18 градусов мороза.