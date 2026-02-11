Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня в комментарии для УНИАН.

Когда может прийти повторное похолодание?

Наталья Голеня рассказала, что температурный фон в Украине в период с 12 по 15 февраля составит около 0 градусов. В ночные часы возможны незначительные минусовые показатели, днем будет теплее – прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла.

Но, по ее словам, говорить о весенней погоде еще рано, поскольку вскоре в Украине может начаться новое похолодание. Метеоролог объяснила, что снижение температурных показателей ожидается на следующей неделе.

Поэтому будет повышение, до оттепели. И снижение 16 – 19 февраля. Могут быть снова морозы: от небольших до умеренных,

– рассказала она.

В этот период температура воздуха в течение ночи может колебаться от 3 до 8 градусов мороза, в случае прояснений может быть от 10 до 12 градусов мороза. В дневное время холод удержится – ожидается от 0 до 5 градусов мороза.

Какие погодные изменения возможны вскоре?