Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Надвигается мороз до -24 градусов: прогноз погоды на 10 февраля

Когда ждать потепления?

В первые дни недели температура воздуха в ночное время может достигать 25 градусов мороза. Несколько теплее станет в среду, 11 февраля, тогда в северных, центральных и восточных регионах самые низкие показатели составят до 21 градуса мороза.

Уже в четверг, 12 февраля, температура воздуха возрастет и ночью будет колебаться в пределах от 5 до 12 градусов, в течение дня ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Самые теплые условия будут в южных и западных областях.

Там столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Теплая погода будет и 13 февраля. Тогда в ночные часы столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем – от 0 до 5 градусов тепла.

В то же время в западных и южных областях синоптик прогнозирует от 6 до 11 градусов тепла. Температура воздуха ночью 14 февраля составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла.

На Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет от 4 до 9 градусов тепла. Относительно теплые условия сохранятся 15 февраля, ночью показатели будут в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.

Как изменится погода в ближайшие дни?