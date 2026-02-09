Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Когда ждать потепления?
В первые дни недели температура воздуха в ночное время может достигать 25 градусов мороза. Несколько теплее станет в среду, 11 февраля, тогда в северных, центральных и восточных регионах самые низкие показатели составят до 21 градуса мороза.
Уже в четверг, 12 февраля, температура воздуха возрастет и ночью будет колебаться в пределах от 5 до 12 градусов, в течение дня ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Самые теплые условия будут в южных и западных областях.
Там столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Теплая погода будет и 13 февраля. Тогда в ночные часы столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем – от 0 до 5 градусов тепла.
В то же время в западных и южных областях синоптик прогнозирует от 6 до 11 градусов тепла. Температура воздуха ночью 14 февраля составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла.
На Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет от 4 до 9 градусов тепла. Относительно теплые условия сохранятся 15 февраля, ночью показатели будут в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.
Как изменится погода в ближайшие дни?
Напомним, ранее сообщалось. что в целом Украину на этой неделе накроет антициклон, из-за чего осадков по территории страны будет меньше. Несмотря на это, мороз еще продержится несколько дней, а холоднее всего будет ночью.
Синоптики предупреждали, что с 9 по 10 февраля ожидается прекращение осадков, которое будет сопровождаться ощутимым снижением температурных показателей. Отмечали, что в эти дни они упадут на 5 – 10 градусов.
К слову, хоть в последних обновлениях ведущих европейских центров прогнозирования появляются первые весенние сигналы, однако до этого момента в Украину еще придет похолодание с кратковременными морозами.