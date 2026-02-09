Синоптики также предупреждают о тумане в ряде областей и порывистом ветре на западе страны. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 10 февраля?

По данным синоптиков, 10 февраля в Украине прогнозируют переменную облачность без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье днем возможен небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед.

Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, в северных областях местами -22 – -24 градусов. Днем температура будет колебаться от -7 до -12 градусов.

На западе и юге будет несколько теплее: ночью -12 – -17 градусов, днем -1 – -6 градусов. На Закарпатье температура будет колебаться от -5 ночью до +6 градусов днем, в Крыму – около 0 градусов днем.

Ночью и утром в большинстве центральных областей, а также в Киевской и Черниговской местами ожидается туман. На дорогах страны сохранится гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Ветер преимущественно южный от 7 до 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура по регионам?

  • Киев -10...-8;

  • Ужгород +3...+5;

  • Львов 0...-2;

  • Ивано-Франковск -4...-2;

  • Тернополь -4...-2;

  • Черновцы -4...-2;

  • Хмельницкий -4...-2;

  • Луцк -4...-2;

  • Ровно -4...-2;

  • Житомир -10...-8;

  • Винница -8...-6;

  • Одесса -4...-2;

  • Николаев -10...-8;

  • Херсон -4...-2;

  • Симферополь -1...+1;

  • Кропивницкий -6...-4;

  • Черкассы -7...-10;

  • Чернигов -12...-10;

  • Сумы -12...-10;

  • Полтава -10...-8;

  • Днепр -8...-6;

  • Запорожье -4...-2;

  • Донецк -7...-5;

  • Луганск -10...-8;

  • Харьков -10...-8.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?

  • Украину на этой неделе накроет молодой антициклон. Поэтому ожидаются морозы, которые постепенно будут снижаться, и небольшие осадки, в основном в виде снега и дождя.

  • Самые холодные ночи с температурой до -25 градусов ожидаются в начале недели, а к концу недели температура может повыситься.