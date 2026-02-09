Синоптики также предупреждают о тумане в ряде областей и порывистом ветре на западе страны. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют на 10 февраля?
По данным синоптиков, 10 февраля в Украине прогнозируют переменную облачность без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье днем возможен небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед.
Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, в северных областях местами -22 – -24 градусов. Днем температура будет колебаться от -7 до -12 градусов.
На западе и юге будет несколько теплее: ночью -12 – -17 градусов, днем -1 – -6 градусов. На Закарпатье температура будет колебаться от -5 ночью до +6 градусов днем, в Крыму – около 0 градусов днем.
Ночью и утром в большинстве центральных областей, а также в Киевской и Черниговской местами ожидается туман. На дорогах страны сохранится гололедица, что может осложнить движение транспорта.
Ветер преимущественно южный от 7 до 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Какой будет температура по регионам?
Киев -10...-8;
Ужгород +3...+5;
Львов 0...-2;
Ивано-Франковск -4...-2;
Тернополь -4...-2;
Черновцы -4...-2;
Хмельницкий -4...-2;
Луцк -4...-2;
Ровно -4...-2;
Житомир -10...-8;
Винница -8...-6;
Одесса -4...-2;
Николаев -10...-8;
Херсон -4...-2;
Симферополь -1...+1;
Кропивницкий -6...-4;
Черкассы -7...-10;
Чернигов -12...-10;
Сумы -12...-10;
Полтава -10...-8;
Днепр -8...-6;
Запорожье -4...-2;
Донецк -7...-5;
Луганск -10...-8;
Харьков -10...-8.
Прогноз погоды в Украине на 10 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
Украину на этой неделе накроет молодой антициклон. Поэтому ожидаются морозы, которые постепенно будут снижаться, и небольшие осадки, в основном в виде снега и дождя.
Самые холодные ночи с температурой до -25 градусов ожидаются в начале недели, а к концу недели температура может повыситься.