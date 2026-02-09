Синоптики также предупреждают о тумане в ряде областей и порывистом ветре на западе страны. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 10 февраля?

По данным синоптиков, 10 февраля в Украине прогнозируют переменную облачность без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье днем возможен небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед.

Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, в северных областях местами -22 – -24 градусов. Днем температура будет колебаться от -7 до -12 градусов.

На западе и юге будет несколько теплее: ночью -12 – -17 градусов, днем -1 – -6 градусов. На Закарпатье температура будет колебаться от -5 ночью до +6 градусов днем, в Крыму – около 0 градусов днем.

Ночью и утром в большинстве центральных областей, а также в Киевской и Черниговской местами ожидается туман. На дорогах страны сохранится гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Ветер преимущественно южный от 7 до 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура по регионам?

Киев -10...-8;

Ужгород +3...+5;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск -4...-2;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -4...-2;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -4...-2;

Ровно -4...-2;

Житомир -10...-8;

Винница -8...-6;

Одесса -4...-2;

Николаев -10...-8;

Херсон -4...-2;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -6...-4;

Черкассы -7...-10;

Чернигов -12...-10;

Сумы -12...-10;

Полтава -10...-8;

Днепр -8...-6;

Запорожье -4...-2;

Донецк -7...-5;

Луганск -10...-8;

Харьков -10...-8.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

