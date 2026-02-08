Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Когда начнется похолодание?

По данным синоптиков, в северных и большинстве центральных областей в течение 8 февраля температура воздуха составит от 4 до 9 градусов мороза в течение суток. В других регионах будет от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В дневные часы на Закарпатье и крайнем юге страны столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. В части областей выпадет умеренный снег, лишь в северных и центральных областях он будет незначительным.

Но, согласно прогнозу, уже в период с 9 по 10 февраля ожидается прекращение осадков, которое будет сопровождаться ощутимым снижением температурных показателей. Отмечается, что в эти дни они упадут на 5 – 10 градусов.

Какой будет погода в ближайшие дни?