Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью РБК-Украина.

Какая погода будет на выходных?

Нынешние выходные в Украине пройдут с непогодой: ожидается опасный гололед, туманы и мокрый снег. В то же время за следующие дни произойдет изменение погодных процессов. В большинстве областей проходит циклон с атмосферными фронтами. По словам синоптика, его центр будет перемещаться с Черного моря в северо-восточном направлении. Это приведет к осадкам.

В северной части синоптики прогнозируют снег, а на остальной территории – снег и дождь. Гололед 7 февраля будет удерживаться на Востоке и в Центре страны. На Прикарпатье, Закарпатье, Юге и Востоке также прогнозируется туман.

Днем 7 февраля ожидается от 1 до 8 градусов мороза на Севере. 8 февраля похолодать может до -5...-10 градусов. В других областях в течение суток синоптики прогнозируют от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Иван Семилит отметил, что теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там в течение выходных будет от 4 до 11 градусов тепла.

Укргидрометцентр отмечает, что в воскресенье, 8 февраля, в северной части и большинстве центральных областей может выпасть небольшой снег. Ночная и дневная температура будет колебаться в пределах 4 – 9 градусов мороза. На остальной территории будет идти умеренный снег. Дождь может быть на Востоке и в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, на Закарпатье и в Крыму.

В большинстве южных областей в воскресенье осадков не будет. Температура будет достигать -5...+1 градусов. На Закарпатье и крайнем Юге воздух прогреется даже до 1 – 6 градусов тепла. На дорогах страны гололедица.

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?