Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю РБК-Україна.

Яка погода буде на вихідних?

Нинішні вихідні в Україні пройдуть з негодою: очікується небезпечна ожеледь, тумани та мокрий сніг. Водночас за наступні дні відбудеться зміна погодних процесів. У більшості областей проходить циклон з атмосферними фронтами. За словами синоптика, його центр переміщуватиметься з Чорного моря у північно-східному напрямку. Це призведе до опадів.

У північній частині синоптики прогнозують сніг, а на решті території – сніг та дощ. Ожеледь 7 лютого утримуватиметься на Сході та в Центрі країни. На Прикарпатті, Закарпатті, Півдні та Сході також прогнозується туман.

Удень 7 лютого очікується від 1 до 8 градусів морозу на Півночі. 8 лютого похолоднішати може до -5…-10 градусів. В інших областях протягом доби синоптики прогнозують від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла. Іван Семиліт зазначив, що найтепліше буде на Закарпатті та в Криму. Там протягом вихідних буде від 4 аж до 11 градусів тепла.

Укргідрометцентр зазначає, що в неділю, 8 лютого, у північній частині та більшості центральних областей може випасти невеликий сніг. Нічна та денна температура коливатиметься в межах 4 – 9 градусів морозу. На решті території йтиме помірний сніг. Дощ може бути на Сході та в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, на Закарпатті та в Криму.

У більшості південних областей в неділю опадів не буде. Температура сягатиме -5…+1 градусів. На Закарпатті та крайньому Півдні повітря прогріється навіть до 1 – 6 градусів тепла. На дорогах країни ожеледиця.

Яка погода прогнозується найближчим часом?