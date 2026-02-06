Про це повідомили місцеві гідрометеорологічні центри.
Де і яку негоду прогнозують в Україні?
Синоптики попередили про погіршення погоди протягом доби 7 лютого. Негоду прогнозують майже по всій території Україні.
У Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Львівській та Хмельницькій областях прогнозують ожеледь. Подекуди її діаметр сягатиме 6 – 19 міліметрів. Також у цих регіонах на дорогах можлива ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– повідомили в Укргідрометцентрі.
Туман із видимістю від 100 до 500 метрів очікується у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Одеській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Рівненській областях. Також він буде й в містах, зокрема Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Черкасах.
У деяких регіонах туман збережеться протягом усієї доби.
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Синоптики нагадали, що негода призводить до збільшення гальмівного шляху та зростання ризику ДТП. Водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними та обережними.
Яку погоду чекати у лютому?
Синоптики попереджали про нетривале потепління, яке згодом зміниться новою хвилею похолодання. Через антициклон уночі на півночі можливі морози до -25 градусів, удень – від -7 до -13 градусів.
Проте, попередньо, з 12 лютого в Україні прогнозують потепління. Температура підвищиться на 3 – 6 градусів.