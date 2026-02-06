Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для OBOZ.UA.

Коли почнеться потепління?

За словами синоптика, наразі зберігається тенденція того, що відчутний мороз відійде, після чого на території України дещо зросте температура повітря. Потім знову очікується похолодання і зниження показників до 25 градусів морозу.

Але надалі поки що ми не бачимо певної тенденції вже до весни. Проте якщо дивитися перспективу наступного тижня, то 12 лютого цей антициклон вже буде відходити, маємо тенденцію до підвищення температури на 3– 6 градусів,

– повідомив він.

Попри таку тенденцію до часткового потепління, як зауважив Іван Семиліт, коли йдеться про прогноз на досить тривалий період, він може бути виключно попереднім і надалі потребуватиме додаткового уточнення синоптиків.

"Як ми кажемо, океан – це кухня погоди, і все може змінитись дуже швидко, тому завтра вже можемо побачити якийсь інший прогноз. Отже, є орієнтовні тенденції, що 12 лютого в нас буде відступ сильних морозів", – додав він.

Якою буде погода до такого потепління?