Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Коли потепління замінить сильні морози, і чи повернеться похолодання знову
Де випаде сніг?
Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 5 лютого у більшості північних та центральних областей випаде сніг, на території західних та Вінницької областей він буде з дощем, подекуди очікується ожеледь. В інших регіонах – без опадів.
Вже 6 лютого у більшості північних, а також у Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. У денні години він супроводжуватиметься дощем, в інших регіонах опадів не передбачається.
Водночас синоптики попереджають, що подекуди на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Також у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями 5 лютого можливі шквали, швидкістю до 20 метрів за секунду.
Яка погода буде найближчим часом?
Нагадаємо, раніше повідомляли, що у найближчі кілька діб в Україні очікується підвищення температурних показників. Нічні морози частково послабляться, проте холод до 15 градусів подекуди все ще утримається.
Також, за попередніми прогностичними оцінками, вже в період з 8 по 9 лютого варто чекати нової хвилі морозів скандинавського походження. Попри це, таких сильних морозів як у січні в Україні вже не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха не виключає, що такі морози, як у перші дні лютого, можуть стати останніми цього року. Водночас температура коливатиметься протягом місяця, а зимова погода швидко не відступить.