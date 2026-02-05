Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де випаде сніг?

Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 5 лютого у більшості північних та центральних областей випаде сніг, на території західних та Вінницької областей він буде з дощем, подекуди очікується ожеледь. В інших регіонах – без опадів.

Вже 6 лютого у більшості північних, а також у Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. У денні години він супроводжуватиметься дощем, в інших регіонах опадів не передбачається.

Водночас синоптики попереджають, що подекуди на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Також у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями 5 лютого можливі шквали, швидкістю до 20 метрів за секунду.

Яка погода буде найближчим часом?