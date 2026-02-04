Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Як зміниться погода найближчими днями?
За даними синоптиків, 5 лютого уночі температура повітря буде в межах від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня очікується від 3 до 8 градусів морозу. На північному сході та сході країни показники будуть відчутно нижчими.
Там вночі передбачається від 16 до 21 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів морозу. Тепліше буде в західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях, а також на території Криму.
У вищезгаданих регіонах температура повітря вночі буде від 1 до 8 градусів морозу, а вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті вночі буде близько 0 градусів, а вдень прогнозують від 3 до 8 градусів тепла.
Вже 6 лютого температура повітря зросте на кілька градусів і в нічні години коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів морозу, лише на сході та північному сході країни показники будуть в межах від 10 до 15 градусів морозу.
У денний час температура повітря в Україні становитиме від 1 до 7 градусів морозу, на заході та крайньому півдні країни вночі буде близько 0 градусів, водночас протягом дня синоптики прогнозують від 0 до 5 градусів тепла.
Найтепліше впродовж п'ятниці, 6 лютого, буде на території Закарпаття та Криму. Там, згідно з оприлюдненою фахівцями інформацією, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть в межах від 6 до 11 градусів тепла.
Чи повернуться морози?
Метеорологиня Наталія Голеня повідомляла, що у низці областей України незабаром буде відлига після морозів, які приніс антициклон з Арктики. Але подібне потепління не затримається на нашій території надовго.
Синоптик Віталій Постригань зазначав, що з 5 лютого очікується потепління через вплив циклону "Romina", але вже з 8 по 9 лютого для України прогнозують надходження хвилі морозів скандинавського походження.