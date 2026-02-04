Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Снег, сильный ветер и морозы: прогноз погоды на 5 февраля

Как изменится погода в ближайшие дни?

По данным синоптиков, 5 февраля ночью температура воздуха будет в пределах от 9 до 14 градусов мороза, в течение дня ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На северо-востоке и востоке страны показатели будут ощутимо ниже.

Там ночью предполагается от 16 до 21 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов мороза. Теплее будет в западных, Винницкой, Одесской, Николаевской областях, а также на территории Крыма.

В вышеупомянутых регионах температура воздуха ночью будет от 1 до 8 градусов мороза, а днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье ночью будет около 0 градусов, а днем прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла.

Уже 6 февраля температура воздуха вырастет на несколько градусов и в ночные часы будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов мороза, только на востоке и северо-востоке страны показатели будут в пределах от 10 до 15 градусов мороза.

В дневное время температура воздуха в Украине составит от 1 до 7 градусов мороза, на западе и крайнем юге страны ночью будет около 0 градусов, одновременно в течение дня синоптики прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла.

Теплее всего в течение пятницы, 6 февраля, будет на территории Закарпатья и Крыма. Там, согласно обнародованной специалистами информации, в дневные часы столбики термометров будут показывать в пределах от 6 до 11 градусов тепла.

Вернутся ли морозы?