На небе в этот день будет облачно, а дорогах – местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 5 февраля?
Синоптики прогнозируют, что в большинстве северных, центральных и Николаевской областях в четверг будет идти снег.
А в западных, Винницкой и Одесской областях – местами небольшой мокрый снег с дождем, гололед.
На остальной территории день пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, в большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночная температура будет удерживаться на отметке -7 – -12, дневная – -3 – -8.
Холоднее всего будет на северо-востоке и востоке страны: ночью -14 – -19, местами -20 – 22, а днем -8 – -13.
В западных и южных областях ожидается ослабление морозов: ночью будет -1 – -6, днем -3 – +2. Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму, где ночная температура будет около 0, а дневная – +4 – +9.
Какую погоду ждать в крупных городах?
- Киев -6...-4;
- Ужгород +6...+8;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир -3...-1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +2...+4;
- Николаев -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -5...-3;
- Чернигов -8...-6;
- Сумы -11...-9;
- Полтава -7...-5;
- Днепр -6...-4;
- Запорожье -4...-2;
- Донецк -9...-7;
- Луганск -11...-9;
- Харьков -11...-9.
Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В Украине именно с 5 февраля морозы постепенно начнут ослабевать. Несколько дней ночная температура будет удерживаться на отметках -1 – -6.
Но расслабляться не стоит. Начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупредила, что вскоре Украину снова накроет новая волна морозов. Это будет ориентировочно с 9 – 10 февраля, но похолодание будет уже не таким сильным.